Steve Kerr seguirá con los Warriors al menos 2 años más

EFE

Steve Kerr alcanzó este sábado un acuerdo para quedarse en el banquillo de los Golden State Warriors en las dos próximas temporadas, según adelantaron reportes.

Kerr y los Warriors acordaron el nuevo vínculo después de tres semanas de negociaciones, según la fuente citada.

BREAKING: Steve Kerr has agreed on a new two-year contract to return as head coach of the Warriors 🙌



He will enter his 13th NBA season with Golden State in 2027.



(via Shams) pic.twitter.com/yY7xjX6h2N — Basketball Forever (@bballforever_) May 10, 2026

El técnico estadounidense, nacido en Beirut (Líbano) en 1965, lleva doce años al frente del equipo de la Bahía, con el que ganó cuatro títulos NBA con Steph Curry como líder.

En la última temporada, los Warriors fueron décimos en el Oeste (37-45) y fueron eliminados en el 'play-in' por los Phoenix Suns.