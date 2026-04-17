Steve Kerr, con el futuro incierto en Golden State

EFE

El entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, dejó una incógnita sobre su futuro inmediato en sus declaraciones posteriores al encuentro que perdieron ante los Phoenix Suns 111-94, que los dejó fuera de los playoffs por el título de la NBA: "Estos trabajos tienen fecha de vencimiento".

El coach nacido en Beirut hace 60 años, que acaba de concluir su contrato, llegó a la franquicia californiana en 2014 y, desde entonces, conquistó cuatro anillos de campeón como entrenador en seis finales disputadas, que sumó a los cinco logrados como jugador en Chicago Bulls y San Antonio Spurs.

"I don't know what's gonna happen next, but I love you guys." 🥹 https://t.co/GyFAlQRjIx pic.twitter.com/KlInPGTZs1 — NBA (@NBA) April 18, 2026

En la rueda de prensa tras la conclusión del encuentro entre Suns y Warriors, Kerr reconoció que ama entrenar, pero entiende que "estos trabajos tienen una fecha de vencimiento".

"A veces es hora de sangre nueva y nuevas ideas y todo eso. Si ese es el caso, entonces estaré agradecido por la oportunidad más increíble que una persona podía tener de entrenar ante nuestros aficionados, de entrenar a Steph Curry, de entrenar a Dray (Green), a todo el grupo. Aún puede continuar, puede que no. No lo sé en este momento", indicó.

El exseleccionador de Estados Unidos, equipo con el que conquistó el oro en los Juegos de París 2024, afirmó que se tomará "una semana o dos" para reflexionar y después hablará con la directiva de los Warriors y ver "cuál es el plan".