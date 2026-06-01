Stephen Curry sorprendió con su nuevo patrocinador de calzado

Redacción FOX Deportes

Con un movimiento que sorprendió a buena parte de la industria del deporte, Stephen Curry puso fin a su etapa como agente libre del calzado al firmar un acuerdo a largo plazo con la productora china de artículos deportivos Li-Ning.

El convenio, anunciado este 1 de junio, estará enfocado principalmente en el desarrollo de calzado y ropa deportiva bajo Curry Brand, además de otras líneas de negocio vinculadas al basquetbol, el golf y el estilo de vida.

La noticia llamó la atención porque muchos esperaban que el cuatro veces campeón de la NBA terminara con alguno de los gigantes tradicionales del mercado estadounidense.

The partnership of a lifetime. pic.twitter.com/PtnTakEf4a — Stephen Curry (@StephenCurry30) June 1, 2026

Sin embargo, el base de los Golden State Warriors optó por una empresa que ha ganado presencia internacional gracias a figuras como Dwyane Wade y Jimmy Butler. El acuerdo tendría una duración de diez años, según diversos reportes publicados este lunes.

La firma marca un nuevo capítulo para Curry después de concluir en 2025 su larga relación con Under Armour, compañía con la que trabajó desde 2013 y junto a la cual construyó una de las líneas de tenis más exitosas del basquetbol moderno.

Lo que parecía una carrera entre los nombres más poderosos del sector terminó con una decisión inesperada que refuerza el peso cada vez mayor de Asia dentro del negocio deportivo