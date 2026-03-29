Sorpresas, consolidaciones y decepciones: así está el panorama rumbo a los playoffs de la NBA

Hiram Marín

El cierre de marzo pinta un mapa claro rumbo a playoffs en la NBA: hay dos gigantes que marcan el ritmo y obligan al resto a reaccionar. En el Oeste: Oklahoma City Thunder no solo lidera, también fue el primero en asegurar su boleto, con un dominio sostenido durante todo el mes.

En el Este, los Detroit Pistons han sido la gran historia, instalados en la cima con más de 50 victorias, por lo que la ausencia de su figura, Cade Cunningham, en los últimos partidos, no les ha pegado tanto. Ambos llegan con ventaja clara y perfil de contender real.

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Detrás de ellos aparecen estructuras sólidas que también han sostenido nivel de élite. En el Oeste, los San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers se mantienen en la persecución con temporadas consistentes y rachas positivas.

En el Este, Boston Celtics y New York Knicks han hecho lo suficiente para consolidarse en la parte alta, con marcas cercanas o superiores a 50 triunfos. Este grupo perfila las semifinales de conferencia si todo se mantiene estable.

Entre las revelaciones, el caso más evidente es Detroit, que pasó de años discretos e incluso muy malos a dominar su conferencia con autoridad. También destacan los Houston Rockets, firmes dentro del top del Oeste, y los Toronto Raptors, que se han metido en zona directa de playoffs en el Este. Son equipos que no arrancabron como favoritos, pero han sostenido el ritmo.

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▪️ BOS (#2 in East) clinches an Eastern Conference top 6 seed in the NBA Playoffs presented by @Google pic.twitter.com/CK7Ft5EI37 — NBA (@NBA) March 30, 2026

La pelea más intensa está para entrar al play-in, donde varios equipos siguen con vida. En el Este, Atlanta Hawks, Orlando Magic, Miami Heat y Charlotte Hornets se mantienen en la lucha, con diferencias mínimas en victorias. En el Oeste, la zona entre el séptimo y décimo lugar incluye a Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers y Golden State Warriors, todos aún con opciones reales de escalar.

En el otro extremo, también hay decepciones claras que se han quedado fuera del radar competitivo. Equipos como Washington Wizards e Indiana Pacers presentan algunos de los peores récords de la liga, lejos de la pelea por postemporada.

Incluso franquicias con aspiraciones como los Philadelphia 76ers han tenido inconsistencias que los relegan al play-in. Con abril prácticamente por iniciar, el tablero está definido: equipos fuertes consolidados, sorpresas y una zona media donde cada partido vale la temporada.