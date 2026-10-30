Sigue el conflicto familiar en los Lakers: Jeanie Buss demandó a sus hermanos

Redacción FOX Deportes

Jeanie Buss, interpuso una demanda contra sus hermanos tras acusarlos de conspiración para arrebatarle el control de Los Angeles Lakers. La dirigente denunció que sus familiares pactaron en secreto la venta del 17.8% de las acciones a los empresarios Bob Iger y Josh Kushner. Con este recurso legal, busca frenar una maniobra que pretende desplazarla de la cúpula directiva del equipo.

Según el recurso presentado ante la Corte Superior de Los Angeles, la conspiración violó los estatutos del fideicomiso establecido por Jerry Buss. Jeanie argumenta que el complot buscaba reducir su participación a menos del 15%, comprometiendo su figura como propietaria controladora.

Jeanie Buss accuses siblings of secret plot to oust her from Lakers https://t.co/OXWqYHu5qI pic.twitter.com/IjxywcDJS7 — New York Post Sports (@nypostsports) October 31, 2026

La ejecutiva afirmó que sus hermanos actuaron con opacidad y de mala fe para ignorar las reglas sucesorias de la organización.

Ante esta situación, la defensa legal solicitó al tribunal sancionar a los involucrados por desobedecer un mandato judicial previo sobre el gobierno corporativo. El reclamo exige que los acusados expliquen por qué su conspiración no constituye un desacato flagrante a los acuerdos de control. Para la mandataria, la trama destruye la voluntad de su padre y pone en riesgo la estabilidad de los Lakers.

Esta conspiración familiar paraliza por ahora la multimillonaria venta a la espera de un veredicto definitivo por parte de la justicia. De prosperar el pacto, cualquier movimiento requerirá también la revisión final de la junta directiva de la NBA. Mientras el litigio sigue su curso, Jeanie Buss cuenta con el respaldo de otros socios minoritarios para mantener la dirección angelina.