Se destrabó la negociación y Kawhi Leonard volverá a los Raptors

Redacción FOX Deportes

Los Angeles Clippers y los Toronto Raptors oficializaron el traspaso que envía a Kawhi Leonard de regreso a Canadá. Tras más de dos meses de pausa por investigaciones sobre tope salarial en el equipo angelino, la transacción quedó sellada. La franquicia canadiense acordó enviar a Brandon Ingram, Gradey Dick y selecciones de primera ronda a California a cambio del Jugador Más Valioso de 2019.

El movimiento se concretó después de que la NBA concluyera su investigación de un año sobre la organización de los Clippers. Aunque el equipo angelino recibió severas sanciones, la liga no suspendió al jugador y dio luz verde al traspaso. Con este visto bueno, ambas directivas retomaron la negociación acordada originalmente a finales de junio para cerrar la operación.

The Clippers and Raptors have agreed to complete the blockbuster trade that would send Kawhi Leonard to Toronto, per @ShamsCharania pic.twitter.com/gbxwXO64gM — TSN (@TSN_Sports) September 14, 2026

Para Toronto, el regreso del dos veces MVP de las Finales representa un movimiento estratégico de alto impacto inmediato. Leonard se reincorpora a la franquicia con la que alcanzó la gloria máxima tras su icónica temporada de 2019. Ahora asumirá un rol protagónico junto a talentos como Scottie Barnes, RJ Barrett e Immanuel Quickley.

La afición canadiense recibe este traspaso con un entusiasmo en plena pretemporada de la NBA. A pesar del tiempo transcurrido y su paso por California, el recuerdo del histórico campeonato permanece vivo en la ciudad. Con este acuerdo finalizado, los Raptors vuelven a posicionarse como un contendiente temible en la Conferencia Este.