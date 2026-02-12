Se acabó la temporada 2026 para Jaren Jackson Jr.

Redacción FOX Deportes

La temporada de Utah Jazz sufrió un golpe inesperado cuando Jaren Jackson Jr. fue diagnosticado con un problema en la rodilla izquierda tras su reciente traspaso desde los Memphis Grizzlies.

Durante el examen físico posterior al movimiento se detectó una sinovitis villonodular pigmentada en la articulación. El hallazgo obligó a una evaluación médica más profunda. El equipo confirmó que el jugador sería intervenido quirúrgicamente.

We announced today that Jaren Jackson Jr. will undergo surgery to remove a localized pigmented villonodular synovitis growth in his left knee.



Details 📰👇#TakeNotehttps://t.co/2fYkKIb2bE — Utah Jazz (@utahjazz) February 12, 2026

La cirugía tiene como objetivo remover el crecimiento localizado en la rodilla, considerado no canceroso pero que afecta la funcionalidad de la articulación. El procedimiento fue acordado entre el jugador y el cuerpo médico de la franquicia. Tras el anuncio, el Jazz informó que Jackson Jr. probablemente se perderá el resto de la temporada 2025-26. La prioridad declarada es su recuperación completa a largo plazo.

Estos son los principales canjes en la NBA antes del 'trade deadline'

Antes del diagnóstico, Jackson Jr. apenas había disputado tres partidos con Utah tras concretarse el traspaso. Su llegada generó expectativas por su impacto en ambos lados de la cancha. Sin embargo, la detección del problema cambió de inmediato el panorama competitivo del equipo. No se estableció un calendario definitivo para su regreso a la actividad.

Jackson Jr. cuenta con dos selecciones al Juego de Estrellas y fue reconocido como Jugador Defensivo del Año en 2023. Su perfil defensivo era una pieza central en los planes de la organización. La ausencia obliga a reajustar rotaciones y responsabilidades dentro del plantel. El enfoque ahora está puesto en su rehabilitación rumbo a la próxima campaña.