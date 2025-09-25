Scottie Pippen visitó al Real Madrid

Hiram Marín

La leyenda de la NBA, Scottie Pippen, visitó este viernes el estadio Santiago Bernabéu como parte de su estancia en Madrid. El ex jugador de los Chicago Bulls acudió al recinto en calidad de embajador del All Star Inclusivo de la Fundación Sanitas.

Durante el recorrido por las instalaciones fue recibido por directivos y figuras del Real Madrid. La visita incluyó un repaso por diferentes espacios del estadio, renovado recientemente y abierto a personalidades del deporte.

En el acto, el Real Madrid le entregó una camiseta personalizada con su nombre y el número 33, dorsal que utilizó durante su carrera en la NBA. El gesto fue un reconocimiento a su legado en el basquetbol mundial.

La presencia de Pippen en Madrid también refuerza su participación en actividades de carácter inclusivo. El evento se enmarca en los proyectos que promueven la integración a través del deporte y resaltan figuras históricas como referentes.