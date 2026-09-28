Refuerzo de lujo: el MVP de la NBA se integra al Atlético de Madrid

EFE

La estrella de la NBA Shai Gilgeous-Alexander, ganador de los dos últimos premios al Jugador Más Valioso (MVP), se convirtió este jueves en nuevo accionista del Atlético de Madrid, según informó el club rojiblanco.

El escolta canadiense, jugador franquicia de los Oklahoma City Thunder, mostró su alegría por incorporarse a la familia del club madrileño.

"Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del futbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro", afirmó.

Shai Gilgeous-Alexander apuesta por el Atlético de Madrid y se incorpora como inversor de nuestro club ❤️?



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Gilgeous-Alexander promedió la pasada temporada 31,1 puntos por partido con un 55,3 % de acierto en tiros de campo, convirtiéndose en el primer jugador exterior en la historia de la NBA en promediar al menos 30 puntos con un 55 % o más de acierto.

También alcanzó la barrera de los 30 puntos y el 50 % en tiros por cuarta temporada consecutiva, una hazaña que entre los jugadores exteriores solo ha igualado Michael Jordan.

Emotiva recepción del trofeo Michael Jordan MVP de Shai Gilgeous-Alexander

Batió el récord de la NBA de más partidos consecutivos de temporada regular anotando al menos 20 puntos, superando la marca de 126 encuentros de Wilt Chamberlain y ampliando su racha a 140 al final de la temporada.

El jugador ya había mostrado su devoción por el Atlético de Madrid. El pasado mes de abril, los Thunder subieron una publicación a redes sociales en la que Gilgeous-Alexander aparecía a su llegada a Los Angeles ataviado con el chándal del equipo rojiblanco.