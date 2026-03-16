¿Qué tan cerca o lejos está el regreso de Stephen Curry?

Hiram Marín

El eventual regreso a las duelas de Stephen Curry comienza a tomar forma luego de varias semanas fuera de las duelas por molestias en la rodilla derecha. La estrella de los Golden State Warriors no juega desde el 30 de enero y su ausencia se ha prolongado durante numerosos partidos mientras continúa su proceso de recuperación bajo supervisión médica del equipo.

El diagnóstico corresponde a un síndrome de dolor patelofemoral, una lesión en la rodilla asociada a sobrecarga y desgaste. Tras las evaluaciones más recientes, el base ha mostrado avances en su rehabilitación, lo que le permitió retomar trabajo individual en la cancha como parte de la siguiente etapa del proceso.

ICYMI: It’s been more than six weeks since Stephen Curry has been able to play basketball, but he remains determined not to give up on this season. https://t.co/AoP2xujZ2b — Hoops Rumors (@HoopsRumors) March 16, 2026

A pesar de esa evolución, la organización mantiene cautela con su regreso. Curry debe someterse a nuevas revisiones médicas en los próximos días, evaluaciones que definirán si puede avanzar hacia actividades más intensas, como entrenamientos completos con el resto del plantel.

El tiro histórico de Stephen Curry

Mientras tanto, Golden State afronta la recta final de la temporada sin su principal referente ofensivo. El equipo espera que las próximas valoraciones médicas ayuden a establecer un calendario más claro para su eventual retorno, siempre con la prioridad de evitar una recaída en la rodilla.