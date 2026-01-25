Paul George, de los 76ers, suspendido 25 partidos

Hiram Marín

Paul George, alero de los Philadelphia 76ers, recibió una suspensión de 25 partidos sin sueldo por la NBA tras violar la política de sustancias de la liga.

La medida cayó en medio del partido contra los New Orleans Pelicans y refleja la estricta aplicación del programa antidrogas en casos de primer incumplimiento. La liga no ha revelado la sustancia involucrada, con lo que mantiene la confidencialidad habitual. George, de 35 años y nueve veces All-Star, aceptó plenamente su responsabilidad y se disculpó públicamente.

Philadelphia 76ers forward Paul George has been suspended by the NBA over an anti-drug policy violation. https://t.co/qEjlvmORX5 — FOX 29 (@FOX29philly) January 31, 2026

El jugador explicó que, mientras buscaba tratamiento por un problema de salud mental, cometió el error de tomar una medicación inadecuada. A través de su declaración, pidió disculpas a sus compañeros, a la organización y a los aficionados por su mala decisión.

Además, señaló que aprovechará el tiempo de suspensión para enfocarse en su bienestar físico y mental antes de volver a la cancha. La NBA aclaró que se trata de su primera infracción bajo este programa antidrogas.

La sanción tendrá un impacto económico notable: George perderá alrededor de 11.7 millones de dólares de su salario de 51.7 millones al no cobrar durante los 25 partidos. Cuando regrese, solo quedarán unos 10 encuentros de temporada regular para los 76ers.

Se desmoronan los 76ers: Paul George, fuera el resto de la temporada A la baja de Joel Embiid se suma la del

Hasta ahora, había participado en 27 juegos promediando 16 puntos, 5.1 rebotes y 3.7 asistencias. En el momento de la suspensión, Philadelphia ocupa el sexto lugar de la Conferencia Este con récord de 26‑21.

La noticia encendió el debate sobre la salud mental de los atletas y la aplicación de las políticas antidrogas en la NBA. George firmó con los 76ers en julio de 2024 un contrato de cuatro años por 212 millones de dólares, después de su etapa en los Clippers.

Su ausencia obliga al entrenador Nick Nurse a ajustar rotaciones y buscar alternativas para mantener al equipo competitivo. El regreso de George está programado para el 25 de marzo de 2026, en el juego frente a los Chicago Bulls.