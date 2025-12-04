Orlando Magic, primer semifinalista de la NBA Cup

EFE

Desmond Bane se adueñó este martes de la eliminatoria de cuartos de final de la NBA Cup ganada por los Orlando Magic después de que los Miami Heat firmasen un inicio perfecto con un desmoralizador parcial de 0-15.

Con un marcador de 117-108, los Magic se convirtieron en el primer semifinalista de la Copa, cuya final a cuatro arrancará el sábado en Las Vegas. El rival de los Magic en Las Vegas saldrá del cruce entre los Toronto Raptors y los New York Knicks.

Por el otro lado del cuadro, Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns y Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs competirán mañana por los dos puestos del Oeste en Las Vegas.

Los Magic tuvieron que afrontar la eliminatoria sin Franz Wagner, su mejor jugador esta temporada, lesionado el domingo en una aparatosa caída en el Madison Square Garden.

Miami se aprovechó de este importante contratiempo para salir con toda al partido, protagonizando un demoledor parcial de 0-15 liderado por Andrew Wiggins y Norman Powell. Los Heat fallaron su primer tiro con 2-18 en el marcador.

Pese a ese impactante inicio, la ventaja de Miami nunca pasó de esos 16 puntos. Jamahl Mosley supo ordenar a sus hombres, que frenaron la hemorragia en ese primer cuarto.