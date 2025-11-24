El gran arranque de los Lakers, ¿realidad o espejismo?

Hiram Marín

La actual temporada de Los Angeles Lakers ha tenido resultados muy positivos para la franquicia californiana que hace algunos meses anunció cambio de propietarios.

Ya con Mark Walter, integrante del mismo grupo propietario de los Dodgers, como dueño mayoritario, el 'Lake Show' tuvo un gran arranque y hasta el momento el 15-4 es un gran récord.

Sin embargo hay varios factores que analizar en este récord, antes de determinar si el equipo tiene realmente posibilidades de avanzar a la postemporada y sobre todo: de ser campeón.

Para evaluar si este inicio sólido puede sostenerse, los Lakers dependen del brillo de Luka Doncic y Austin Reaves, quienes han liderado al equipo en producción ofensiva, mientras que LeBron James, sin dejar de ser un gran aporte, ya no es el primer jugador en el rol.

Doncic ha mostrado su acostumbrado impacto en puntos, rebotes y asistencias, mientras Reaves se consolida como un complemento confiable. Ambos han funcionado como el motor creativo del equipo.

También destaca el centro Deandre Ayton, cuya presencia en la pintura ofrece rebotes, intimidación y una vía constante de anotación cercana al aro.

Su aporte defensivo equilibra el perímetro dominado por Doncic y Reaves, permitiendo que el equipo mantenga estructura y estabilidad. Ayton se ha vuelto clave para cerrar partidos.

Aun así, sostener este ritmo implica evitar depender únicamente de sus figuras principales. Si alguna baja de juego o lesión aparece, el resto del plantel deberá responder con consistencia.

Los Lakers han comenzado fuerte, pero el verdadero examen será mantenerse firmes durante la temporada y demostrar que este arranque no es un espejismo.