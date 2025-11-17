La familia Buss cada vez pierde más poder en los Lakers

EFE

Los Angeles Lakers despidieron este jueves como ejecutivos a Joey y Jesse Buss, los dos hijos del difunto y legendario propietario de la franquicia angelina, Jerry Buss, semanas después de que la NBA aprobara la venta del equipo al empresario Mark Walter.

El cese de ambos hermanos, que ejercían como vicepresidente de investigación y desarrollo y como asistente del mánager general, respectivamente, ocurre en medio de una reorganización del departamento de operaciones de baloncesto de los Lakers.

Breaking: Lakers have removed Joey and Jesse Buss from their respective front office positions in a basketball operations reorganization, per @ShamsCharania



The Buss brothers were part of the franchise for the last 20 seasons pic.twitter.com/AEcGHfzdDS — Bleacher Report (@BleacherReport) November 20, 2025

“Nos sentimos sumamente honrados de haber formado parte de esta organización durante las últimas 20 temporadas. Gracias a la afición de los Lakers por acoger a nuestra familia en cada paso del camino", dijeron Joey y Jesse en un comunicado en el que se mostraron molestos por cómo termino su etapa en el equipo y se preguntaron "qué pensaría" su padre.

Su salida deja a su hermana Jeanie Buss como la única superviviente de la familia en el organigrama ejecutivo de la segunda franquicia más exitosa en la historia de la NBA.

Jeannie es actualmente la gobernadora del equipo y se espera que continúe en ese cargo a pesar de la venta a Walter, quien alcanzó un acuerdo el pasado junio con la familia Buss, para adquirir una participación mayoritaria de la franquicia a cambio de 10.000 millones de dólares.

La NBA aprobó por unanimidad esta transferencia el pasado 30 de octubre, un requisito indispensable para que se cierre el proceso.

140 points & the win 😎 pic.twitter.com/fjSVNM1T8C — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 19, 2025

La familia Buss era propietaria de los Lakers desde 1979 y ninguna otra franquicia en la NBA llevaba tanto tiempo sin cambiar de manos. En 2013, con la muerte del patriarca, la franquicia pasó a sus hijos, con Jeanie Buss asumiendo el mando.

Walter es el director ejecutivo y presidente de la empresa de inversiones TWG Global y tiene participaciones en varios equipos deportivos, como Los Angeles Dodgers de la MLB, Los Angeles Sparks de la WNBA o el equipo Cadillac de la Fórmula 1, que debuta en 2026.

Los Lakers han ganado 11 de sus 17 anillos de la NBA con la familia Buss, la franquicia más exitosa en ese periodo de tiempo.