Nuggets vs. Pacers, el juego de 2026 de la NBA en México

Hiram Marín

La NBA volverá a México con un duelo de alto calibre: los Denver Nuggets enfrentarán a los Indiana Pacers el próximo 7 de noviembre en la Arena CDMX, como parte de la temporada regular 2026-27. El anuncio confirma que la liga mantiene a la capital mexicana como su principal sede internacional, en una apuesta que mezcla espectáculo y expansión global.

El partido no es menor. Denver llegará como una de las franquicias más sólidas de la última década, con la figura de Nikola Jokic como eje de un equipo que sabe competir en cualquier escenario.

Mile High Basketball coming to Mexico City 🇲🇽 pic.twitter.com/DQ4sT6tSAS — Denver Nuggets (@nuggets) April 16, 2026

Del otro lado, Indiana ha dado pasos firmes en su reconstrucción reciente y cuenta con talento joven encabezado por Tyrese Haliburton, quien se espera, esté recuperado, lo que anticipa un choque dinámico y ofensivo.

México sigue siendo territorio clave para la NBA. Este encuentro representará el juego número 35 en el país, más que en cualquier otro mercado fuera de Estados Unidos y Canadá.

We’re heading to Mexico City!



We’ll face Denver on Saturday, November 7 in the @NBA Mexico City Game 2026.



Read more: https://t.co/2aWoYvX5a9 pic.twitter.com/lDBEK6rfMQ — Indiana Pacers (@Pacers) April 16, 2026

Además, la fecha cercana al Día de Muertos refuerza la conexión cultural que la liga ha buscado consolidar en los últimos años con eventos temáticos y una fuerte presencia de aficionados.

Más allá del resultado, el Mexico City Game se ha convertido en una vitrina global. La combinación de talento estelar, ambiente único y una afición cada vez más involucrada garantiza un escenario especial.

La NBA no solo trae un partido, trae una experiencia que confirma a la Ciudad de México como parada obligada en su calendario internacional.