Noche casi perfecta de los Spurs les regresó la vida en las Finales de la NBA

Hiram Marín

Los Spurs llegaban con sentido de urgencia, estaban contra las cuerdas y necesitaban ganar forzosamente el Juego 3 de las Finales de la NBA, se aplicaron y vencieron 115-111 a los Knicks en el Madison Square Garden.

Nueva York perdió una gran racha de 13 partidos consecutivos, no había caído en playoffs y este lunes San Antonio los superó. Les ganó en el rebote, provocó las fallas en los tiros y colocó la serie 2-1.

Jalen Brunson anotó 32 puntos, logró 5 asistencias y 5 rebotes y de nueva cuenta fue el alma neoyorquina, pero el estar con 5 faltas durante gran parte de la segunda mitad hizo que su ritmo bajara.

Por parte de los Spurs la conexión de Dylan Harper con Victor Wembanyama ahora sí funcionó, sin dejar de mencionar a Stephon Castle. Wemby terminó con 32 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias.

No habrá barrida, pero los Spurs necesitan darlo todo en el juego 4 que será nuevamente en la 'Gran Manzana' ante unos Knicks que querrán ganar por lo menos uno en casa y así continuar la lucha contra 53 años de sequía.