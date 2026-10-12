Nets, Pacers, Nuggets y Spurs, con increíbles uniformes retro

Redacción FOX Deportes

La NBA conmemora el medio siglo de la histórica fusión de 1976 con una colección de uniformes retro que rinde tributo directo a la American Basketball Association.

Los cuatro equipos supervivientes de aquella legendaria liga rescatan sus identidades originales para vestir a sus estrellas actuales con la esencia del baloncesto de los setenta. Nets, Pacers, Nuggets y Spurs lucirán diseños de edición clásica acompañados por duelas temáticas adaptadas a cada franquicia.

Esta iniciativa une el estilo callejero y libre de la ABA con los estándares modernos de la máxima categoría mundial.

A Classic, Reborn in Brooklyn.



Introducing our 2026-27 Classic Edition Uniform. pic.twitter.com/JzkMPWVTGS — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 12, 2026

Los Brooklyn Nets reviven la era gloriosa de Julius Erving con el histórico uniforme tricolor de los New York Nets, luciendo las icónicas estrellas laterales. Su duela especial incluirá el logo conmemorativo de seis décadas y el nombre de cada jugador en la historia del equipo escrito en los bordes.

Back to the future ? pic.twitter.com/H3oduBXke7 — Indiana Pacers (@Pacers) October 12, 2026

Por su parte, los Indiana Pacers rescatan la paleta de azul rey y amarillo que acompañó sus títulos en la ABA durante los años setenta. La renovada duela de Indianápolis exhibirá su escudo original de 1967 junto a las leyendas inmortales del Salón de la Fama.

Trading Navy and Gold for Orange pic.twitter.com/rqel2erqz9 — Denver Nuggets (@nuggets) October 12, 2026

Los Denver Nuggets sorprenderán al desempolvar su primera etapa institucional cuando jugaban bajo el nombre de Denver Rockets entre 1967 y 1974. El jersey presenta el llamativo tono naranja de visitante con la tipografía curva 'DENVER' delineada en blanco y el escudo clásico.

Honoring our ABA roots that helped shape our team and city.@Ledger | #PorVida pic.twitter.com/RGynWkKOgz — San Antonio Spurs (@spurs) October 12, 2026

San Antonio Spurs por su parte, rinde homenaje a su traslado a Texas rescatando la estética sobria en plata y negro que caracterizó sus inicios con George Gervin. Su cancha personalizada ostentará en el centro la silueta geográfica del estado con una estrella sobre la ubicación de la ciudad.

Estas cuatro indumentarias de la serie Classic Edition saltarán al terreno de juego en partidos seleccionados a lo largo de la temporada regular.

La liga busca transportar a los aficionados a una época revolucionaria que introdujo el tiro de tres puntos y el espectáculo aéreo. Cada enfrentamiento entre estas cuatro franquicias funcionará como una cápsula del tiempo para celebrar 50 años de unión indisoluble.