Luka Doncic, con un inicio digno de MVP

Hiram Marín

Luka Doncic arrancó la temporada 2026-2027 de la NBA con un nivel individual excepcional al registrar actuaciones históricas con Los Angeles Lakers que lo posicionan firmemente en la pelea por el premio al Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en ingles)

Aunque apenas va menos de un mes de competencia, el esloveno encabeza la lista junto al francés Victor Wembanyama, el serbio Nikola Jokic y el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, en espera de que conforme avance la temporada se sumen otros candidatos.

NBA Players of the Week for Week 3.



West: Luka Dončić (@Lakers)

East: Jalen Brunson (@nyknicks) pic.twitter.com/nlj7RgvzI4 — NBA (@NBA) November 9, 2026

Y es que Luka ha transformado cada noche en la duela en un auténtico concierto ofensivo. Como botón de muestra, destaca su reciente actuación de 53 puntos ante los Portland Trail Blazers, donde imprimió su magia para guiar a los Lakers hacia una vibrante victoria.

En el plano estadístico, Doncic promedia unos impresionantes números ofensivos que rondan los 40 puntos por partido, acompañados de aportaciones muy sólidas en rebotes y asistencias dentro de la duela, aunque hay que decirlo, la defensa integral es aún su asignatura pendiente.

Luka Doncic tuvo un domingo espectacular en la victoria de los Lakers

Su eficiencia de tiro se mantiene en parámetros altísimos, combinando un gran porcentaje de acierto en tiros de campo con actuaciones sobresalientes que rompen récords históricos de anotación en el inicio de campaña.

De mantener este ritmo demoledor y sostener el rendimiento colectivo de su equipo, Doncic marcha con paso firme y argumentos de sobra para consagrarse como el MVP de la temporada.