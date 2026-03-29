Los Raptors lograron un parcial histórico sobre Orlando Magic

EFE

Los Toronto Raptors se impusieron este domingo por 139-87 a Orlando Magic tras firmar un demoledor parcial de 31-0 entre el primer y el segundo cuarto, el mayor desde que la NBA registra datos de 'play-by-play' (temporada 1997-98).

Fue una auténtica exhibición de los Raptors, que en un momento en el último cuarto llegaron a tener 56 puntos de ventaja. El parcial de récord arrancó en el primer cuarto, cuando el Magic iba 14-20 arriba tras la disputa de 6 minutos y 30 segundos de encuentro.

The Raptors just went on a 31-0 RUN against the Magic 🫨



That’s the longest unanswered scoring run in NBA HISTORY 🔥🦖 pic.twitter.com/UxoYSUGgGT — Basketball Forever (@bballforever_) March 29, 2026

Al finalizar el primer cuarto, los Raptors ya habían logrado darle la vuelta el resultado con un 38-20, una buena racha que se alargó durante los primeros 2 minutos del segundo cuarto hasta el 45-20 previo a una canasta de Paolo Banchero.

Entre los tiros libres de Jamal Shead que abrieron ese parcial de 31-0 y la canasta de Jakob Poeltl que lo cerró, pasaron 7 minutos y 11 segundos de total pesadilla para Orlando, que no volvió a levantar cabeza.

Se trata del mayor parcial desde que la NBA empezó a registrar datos jugada a jugada hace 29 temporadas, en la 1997-1998. Ocho jugadores de los Raptors terminaron el encuentro en dobles dígitos liderados por RJ Barrett (24 puntos) y Scottie Barnes (23 puntos), en una noche en la que no jugó Brandon Ingram, su máximo anotador.

Banchero solo metió 9 puntos, con un 3 de 14 en tiros de campo (21,4 %) y un -30 para Orlando con él en la cancha.