EFE
Los Raptors lograron un parcial histórico sobre Orlando Magic
El equipo de Toronto tuvo una inédita remontada de 31 puntos sin respuesta
Los Toronto Raptors se impusieron este domingo por 139-87 a Orlando Magic tras firmar un demoledor parcial de 31-0 entre el primer y el segundo cuarto, el mayor desde que la NBA registra datos de 'play-by-play' (temporada 1997-98).
Fue una auténtica exhibición de los Raptors, que en un momento en el último cuarto llegaron a tener 56 puntos de ventaja. El parcial de récord arrancó en el primer cuarto, cuando el Magic iba 14-20 arriba tras la disputa de 6 minutos y 30 segundos de encuentro.
Al finalizar el primer cuarto, los Raptors ya habían logrado darle la vuelta el resultado con un 38-20, una buena racha que se alargó durante los primeros 2 minutos del segundo cuarto hasta el 45-20 previo a una canasta de Paolo Banchero.
Entre los tiros libres de Jamal Shead que abrieron ese parcial de 31-0 y la canasta de Jakob Poeltl que lo cerró, pasaron 7 minutos y 11 segundos de total pesadilla para Orlando, que no volvió a levantar cabeza.
Se trata del mayor parcial desde que la NBA empezó a registrar datos jugada a jugada hace 29 temporadas, en la 1997-1998. Ocho jugadores de los Raptors terminaron el encuentro en dobles dígitos liderados por RJ Barrett (24 puntos) y Scottie Barnes (23 puntos), en una noche en la que no jugó Brandon Ingram, su máximo anotador.
Banchero solo metió 9 puntos, con un 3 de 14 en tiros de campo (21,4 %) y un -30 para Orlando con él en la cancha.
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