Los playoffs de la NBA se acercan y así luce el panorama

Hiram Marín

La NBA vive el cierre de la temporada 2025-26 con un panorama ya bastante definido rumbo a playoffs. En la Conferencia Oeste, equipos como Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs ya aseguraron su presencia en postemporada, mientras que en el Este el liderato lo sostiene Detroit Pistons.

También aparecen como contendientes fuertes Boston Celtics y New York Knicks, todos ubicados en la parte alta con perfil de clasificación directa.

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En cuanto a boletos matemáticamente asegurados, Thunder fue el primero en toda la liga en amarrar su lugar, seguido por los Spurs, y para este punto también hay equipos como Detroit con presencia prácticamente garantizada en playoffs (aunque recibieron una mala noticia con la enfermedad de Cade Cunningham).

Aunque no todos tienen asegurado terminar en el top 6, sí tienen al menos su lugar en postemporada. El formato mantiene a los seis mejores de cada conferencia con pase directo, mientras que del 7 al 10 van al play-in.

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La pelea más intensa está en la zona media, donde varios equipos buscan evitar el play-in o al menos mantenerse dentro de él. En el Oeste, franquicias como Los Angeles Lakers, Houston Rockets, Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves compiten por posiciones directas, con diferencias muy cortas. En el Este, equipos como Miami Heat, Philadelphia 76ers y Atlanta Hawks se mueven entre puestos de play-in y la lucha por escalar al top 6.

Finalmente, ya hay equipos eliminados matemáticamente o prácticamente fuera de la contienda. Entre ellos aparecen Indiana Pacers, Washington Wizards, Brooklyn Nets y Sacramento Kings, sin opciones reales de postemporada.

Otros como Chicago Bulls, Utah Jazz o Dallas Mavericks siguen con vida, pero necesitan cierres casi perfectos para aspirar a meterse al play-in en la recta final de la temporada.