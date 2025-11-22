Los Pistons ligaron 13 triunfos de manera consecutiva y están imparables

EFE

Los Detroit Pistons, que hace dos años fueron el peor equipo de la NBA, con catorce victorias de 82, sellaron este lunes su decimotercer triunfo consecutivo para confirmarse como sólidos líderes del Este.

Los Pistons doblegaron 117-122 a los Pacers a domicilio e incrementaron su balance a 15-2. Sus únicas derrotas llegaron contra los Cleveland Cavaliers y los Chicago Bulls.

YOU KNOW THE PISTONS WON AGAIN pic.twitter.com/jErdcFI7rR — Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 25, 2025

Cade Cunningham lideró con 24 puntos a un grupo de seis jugadores de los Pistons con dobles dígitos en anotación. Entre ellos, Jalen Duren firmó un doble doble de 17 puntos y doce rebotes y Caris LeVert metió 19 puntos saliendo del banquillo.

Los Pistons dejaron en evidencia los límites de los Pacers, hundidos en el este con un balance de 2-15 (solo los Wizards lo hicieron peor, 1-15) tras disputar las Finales en la última temporada.