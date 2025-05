Los New York Knicks se acercan a dar la sorpresa de los Playoffs

Los New York Knicks, en un triunfo calcado al del primer encuentro, volvieron a tomar Boston este miércoles por 90-91 y dejaron a los vigentes campeones de la NBA contra las cuerdas con un 0-2 en la semifinal del Este.

La serie viaja ahora al Madison Square Garden de la Gran Manzana, que acogerá el tercer partido este sábado 10 de mayo y el cuarto encuentro el lunes 12.

