Los Lakers homenajearán al coach Phil Jackson con una estatua

Hiram Marín

Los Angeles Lakers anunciaron formalmente que develarán una estatua en honor al legendario entrenador Phil Jackson el próximo 9 de abril de 2027.

La ceremonia se llevará a cabo en la Star Plaza, afuera del Crypto.com Arena, justo antes del partido de temporada regular contra los Minnesota Timberwolves. Jackson se convertirá en la novena personalidad de la franquicia en ser inmortalizada con un monumento en ese emblemático lugar.

This season, we honor Phil Jackson the legend, Champion, and Laker



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Respecto a las características físicas, la escultura estará diseñada por el escultor Omri Amrany, perteneciente al reconocido Rotblatt Amrany Studio. Esta obra de bronce se sumará a los monumentos ya existentes de iconos como Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Magic Johnson y Pat Riley. Los detalles específicos sobre la pose exacta y el diseño final se darán a conocer a medida que se aproxime la fecha de inauguración.

La trayectoria de Phil Jackson al frente del conjunto angelino abarcó 11 temporadas repartidas en dos etapas distintas, de 1999 a 2004 y de 2005 a 2011.

Phil Jackson will be receiving his own statue outside of the https://t.co/Np0xu9TS7r arena on April 9, 2027 when the Lakers face the Timberwolves ?



Jackson joins Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, Elgin Baylor, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Chick Hearn & Pat Riley… pic.twitter.com/rNJHuKci6Y — Basketball Forever (@bballforever_) September 8, 2026

Bajo su liderazgo táctico con la célebre ofensiva en triángulo, el equipo cosechó 610 victorias en temporada regular y clasificó a la postemporada en cada una de sus campañas. Durante su gestión, los Lakers disputaron siete Finales de la NBA y conquistaron cinco campeonatos de la liga.

El palmarés del "Maestro Zen" incluye un histórico tricampeonato consecutivo entre 2000 y 2002, además de un bicampeonato en los años 2009 y 2010. Sumando los seis anillos que logró previamente dirigiendo a los Chicago Bulls de Michael Jordan, Jackson posee un total de 11 títulos en la NBA. Esta formidable cifra lo posiciona como el entrenador más ganador en toda la historia del basquetbol profesional.