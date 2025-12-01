Los Clippers cortaron a Chris Paul y él así reaccionó

Hiram Marín

Chris Paul reaccionó con desconcierto a su sorpresivo corte de los Clippers y publicó en en sus redes sociales: “acabo de enterarme de que me mandan a casa”, acompañado del gesto de paz.

El veterano guardia no dio entrevistas posteriores y abandonó el lugar sin hablar con la prensa. Su mensaje reflejó sorpresa y molestia por la forma en que se tomó la decisión.

BREAKING: In a bizarre, ‘out-of-nowhere’ type move, Chris Paul announced on his Instagram story that the 5-16 Los Angeles Clippers ‘sent [him] home.’ ❌



Clippers President Lawrence Frank’s’ statement:



“We are parting ways with Chris and he will no longer be with the team. We… pic.twitter.com/AfJqCDQhCi — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) December 3, 2025

Dentro del equipo, la determinación cayó como un golpe inesperado. Jugadores y miembros del staff se enteraron después del anuncio, lo que generó tensión y una sensación de desconexión entre la directiva y el vestidor. La salida abrupta de una figura respetada como Paul aumentó la incertidumbre alrededor del proyecto.

La directiva justificó la medida en cuestiones de dinámica interna y rendimiento limitado, pues Paul promediaba pocos minutos y números discretos. Sin embargo, la manera en que fue apartado —“mandado a casa”— generó dudas en torno al manejo de la situación. El vestidor quedó sorprendido por perder a una de sus voces más influyentes.

Respecto al futuro de Paul, varios equipos han sido mencionados como posibles destinos. Los Knicks aparecen como opción por necesitar un base suplente con liderazgo, mientras que Phoenix podría considerarlo por su historial allí. Oklahoma City también surge como alternativa por su rol de mentor. Paul evalúa si seguir o acercarse al retiro según la oferta correcta.