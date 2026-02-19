Llegó el día y Pat Riley develó su estatua con los Lakers

Redacción FOX Deportes

El 22 de febrero de 2026 dejó una escena distinta en Star Plaza, frente al Crypto.com Arena. Ahí, Los Angeles Lakers descubrieron la estatua de Pat Riley, horas antes del duelo ante los Boston Celtics. No fue casual el día ni el rival: la ceremonia miró directo a la era 'Showtime'. Riley, a sus 80 años, quedó inmortalizado como el primer entrenador del club con una estatua.

La figura de bronce, de casi ocho pies de altura (2.4 metros) y 510 libras de peso (231 kilogramos), se alza como una postal permanente del carácter que marcó a aquella dinastía. Riley aparece con traje, cinturón de piel y uno de sus anillos de campeonato, el puño derecho levantado. El gesto remite a sus señales desde el banquillo y a la autoridad con la que dirigió a los Lakers en los años 80. Cada detalle refuerza la identidad de una época irrepetible.

Pat Riley's statue has been unveiled in Los Angeles!



9 years.

7 finals.

4 championships.



Congrats to the Godfather of Showtime 👏 pic.twitter.com/QvwBuGuvGZ — NBA (@NBA) February 22, 2026

El acto reunió a directivos, exjugadores, familiares y aficionados que ocuparon Star Plaza desde temprano. Riley tomó el micrófono y agradeció a la organización y a los equipos que lideró en Los Ángeles, en un discurso breve y emotivo. No hubo una lista oficial completa de invitados, pero sí un ambiente cargado de memoria y reconocimiento. La ceremonia se integró a la jornada previa al juego sin romper su solemnidad.

Riley dirigió a los Lakers entre 1981 y 1990 y ganó cuatro campeonatos de la NBA desde el banquillo. Su estatua se suma a las de figuras como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West y Kobe Bryant. Con este homenaje, la franquicia reafirma el peso de su historia y de quienes la construyeron. Star Plaza suma así una nueva silueta al relato eterno del equipo.