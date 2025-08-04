LeBron James tomó helicópteros hacia la cima: John Stockton

Hiram Marín

Aunque no ganó campeonatos en la NBA, John Stockton es uno de los líderes en asistencias de todos los tiempos, ganó la medalla de oro en Barcelona 1992 como parte del Dream Team y además jugó ante las grandes leyendas del basquetbol mundial, por lo que sus oponiones pesan.

Stockton habló sobre muchos jugadores en la actualidad y en específico sobre LeBron James, quien a su juicio prefiere estar cómodo en un equipo fuerte, que ponerse el uniforme de trabajo, echarse el equipo al hombro y hacer un gran esfuerzo para triunfar.

"Me gusta cuando los jugadores se ajustan el cinturón y dicen: 'vamos a trabajar. Hay que mejorar, jugar más duro, jugar más inteligente... no simplemente pensar '¿dónde está el pasto más verde?'"

Y precisamente se refirió a los campeonatos de James, que han sido con tres equipos diferentes y en conjuntos que han sido diseñados a su alrededor con el objetivo de ser competitivo, por lo que consideró que no tienen el mismo valor.

"Voy a ir ahí y ganar un campeonato... eso lo devalúa," dijo Stockton. "No estás escalando la montaña, estás tomando un helicóptero hasta la cima."

Y añadió: "Estoy seguro de que hay jugadores que han ganado campeonatos sin tener que esforzarse mucho. Nosotros trabajamos muy duro y no lo conseguimos, pero siento una gran recompensa por el esfuerzo que implicó competir".