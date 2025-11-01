LeBron James regresó a entrenar y podría volver pronto a jugar

EFE

LeBron James, jugador de Los Angeles Lakers, recibió la autorización oficial para regresar a los entrenamientos tras haber permanecido alejado de las duelas durante el inicio de la temporada por un problema de ciática, aunque será reevaluado en una o dos semanas de cara a su posible debut.

James, de 40 años, estaba trabajando al margen del grupo como parte del proceso de recuperación de la lesión, pero ha recibido permiso para entrenar partidos de cinco contra cinco con contacto.

BREAKING: LeBron James has been cleared for basketball activities as he ramps his way back up to 5v5 action. He will be re-evaluated in 1-2 weeks.



(via @ShamsCharania)



Big 3 loading… pic.twitter.com/ADQGI9bmCM — NBALakersReport (@NBALakersReport) November 6, 2025

Para continuar su recuperación, el alero no viajará con el equipo a la gira de cinco partidos que los Lakers disputarán entre el 8 y el 15 de noviembre.

El máximo anotador en la historia de la NBA, que este año afronta la que será su 23ª temporada, será reexaminado de su lesión en una o dos semanas.

Los Lakers marchan segundos en la Conferencia Oeste, con un récord de 7-2, pese a la baja de James. Luka Doncic y Austin Reaves, se han alzado como dos de los pilares más importantes del equipo en su ausencia