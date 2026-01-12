LeBron James no será titular en el Juego de Estrellas de la NBA

Hiram Marín

Si bien no ha sido su mejor temporada, lo cierto es que LeBron James sigue dando de qué hablar y en esta ocasión es debido a que por primera vez en 21 años ha quedado fuera de los equipos titulares del Juego de Estrellas de la NBA

El formato del clásico de media temporada cambiará y se dividirá en tres equipos: dos con jugadores estadounidenses y uno con jugadores del resto del mundo, pero en los que se deberá respetar a los inicialistas.

The Eastern Conference NBA All-Star Starters! pic.twitter.com/8o41pGL08D — NBA (@NBA) January 19, 2026

De esta forma, por parte de la conferencia del Este, los inicialistas, de acuerdo a los votos de aficionados y periodistas, serán: Giannis Antetokounmpo de Milwaukee Bucks, Jaylen Brown de Boston Celtics, Jalen Brunson de New York Knicks, Cade Cunningham de Detroit Pistons y Tyrese Maxey de Philadelphia 76ers.

The top finishers by conference in the final fan returns for NBA All-Star Voting ⬇️ https://t.co/PhMfdofA5s pic.twitter.com/KgGSislFOl — NBA Communications (@NBAPR) January 19, 2026

Por la Conferencia Oeste, que es donde juega 'el Rey' James, los elegidos para iniciar el juego son Luka Doncic de Los Angeles Lakers, Nikola Jokic de Denver Nuggets, Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City Thunder, Victor Wembanyama de San Antonio Spurs y Stephen Curry de Golden State Warriors como el único estadounidense en la lista.

Próximamente se darán a conocer los jugadores suplentes que complementarán a los 24 All-Stars e igualmente la liga dará a conocer cómo se dividirán los dos equipos de jugadores estadounidenses, que enfrentarán a las estrellas del mundo el 15 de febrero de 2026 en el Intuid Dome de Inglewood, California, casa de Los Angeles Clippers.