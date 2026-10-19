LeBron James debutó y ganó con los 76ers en el arranque de la NBA

EFE

LeBron James estrenó este martes su etapa con los Philadelphia 76ers con una victoria por 106-100 en el campo de los New York Knicks, que vieron amargada la celebración de su título de la NBA en una noche en la que subieron el estandarte de campeones al techo del Madison Square Garden.

Tyrese Maxey lideró a Philadelphia con 28 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias, mientras que Jaylen Brown aportó 19 puntos, ocho rebotes y seis asistencias. LeBron terminó con 14 puntos, nueve rebotes y siete asistencias en su primer partido oficial con los Sixers.

A sus 41 años, James comenzó su vigésima cuarta temporada en la NBA con un parche conmemorativo en la camiseta. El máximo anotador histórico de la liga abrió de la mejor forma un nuevo capítulo de su carrera, ahora con el objetivo de conquistar su quinto anillo en Philadelphia.

LeBron se incorporó en julio a los 76ers después de ocho temporadas con Los Angeles Lakers. Firmó por dos años y ocho millones de dólares y se unió a Maxey, Joel Embiid y Brown, incorporado desde los Boston Celtics, para formar un nuevo superequipo con el anillo como único objetivo.

En el Madison Square Garden, Embiid sumó 13 puntos, once rebotes y seis asistencias, mientras que Anfernee Simons contribuyó con otros trece puntos y Kentavious Caldwell-Pope añadió diez.

Los Knicks tuvieron a Jalen Brunson como máximo anotador, con 21 puntos, aunque el base acabó con seis aciertos en diecinueve tiros de campo. Karl-Anthony Towns aportó 19 puntos y doce rebotes, Josh Hart consiguió catorce puntos y Andre Drummond firmó doce puntos y catorce rebotes.

El encuentro llegó al descanso con ventaja neoyorquina por 58-54. Maxey sostuvo a Philadelphia con 16 puntos, acompañado por los diez de Embiid. LeBron llevaba cinco y Brown, también de estreno con su nuevo equipo, había anotado nueve con tres aciertos en siete lanzamientos.

Brown elevó su producción en un tercer cuarto decisivo. El alero consiguió diez puntos con cuatro canastas en seis intentos y encabezó la reacción de unos Sixers que ganaron ese periodo por 29-18.

Philadelphia cerró el cuarto con un parcial de 0-9 que valió una ventaja de siete puntos en el 76-83. Fue el impulso que necesitaba para afrontar por delante los doce minutos finales y trasladar la presión al vigente campeón.

LeBron James ya debutó con el uniforme de los 76ers

Los visitantes ampliaron la diferencia hasta el 87-78 en el último periodo. Los Knicks intentaron recuperar terreno, pero no consiguieron completar la remontada y los Sixers aseguraron una victoria de prestigio para abrir su nueva etapa.

Antes del partido, los Knicks subieron al techo del Madison Square Garden el estandarte de campeones. La ceremonia permitió compartir con los aficionados la conquista del pasado junio antes de comenzar la defensa del título.

La bandera de 2026 se sumó a las de 1970 y 1973, correspondientes a los otros dos campeonatos de la franquicia. Los jugadores también recibieron sus anillos, que llevaban incluida una reproducción en miniatura del Madison Square Garden, además de detalles personalizados para los integrantes de la plantilla.

Los Knicks conquistaron el título después de 53 años al derrotar por 4-1 a los San Antonio Spurs en las Finales. Este martes celebraron ese éxito, pero el primer triunfo del nuevo curso se lo llevó Philadelphia.