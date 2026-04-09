La WNBA anunció a sus nuevos equipos de expansión

Redacción FOX Deportes

La WNBA dio un paso clave en su crecimiento al oficializar la aprobación de tres nuevas franquicias de expansión. El anuncio fue respaldado por la Junta de Gobernadores y confirmó un proyecto que ya se venía trabajando desde meses atrás. La decisión responde al auge sostenido del basquetbol femenil y al aumento en inversión e interés global.

Las nuevas franquicias estarán ubicadas en Cleveland, Detroit y Philadelphia, tres mercados con una fuerte tradición deportiva. Con esta expansión, la liga alcanzará 18 equipos en los próximos años, consolidando su presencia en ciudades históricas del deporte profesional. La elección responde también a infraestructura sólida y potencial de afición.

WNBA and NBA Board of Governors Approve WNBA Expansion Teams in Cleveland, Detroit and Philadelphia pic.twitter.com/3LmvxWYKYI — WNBA Communications (@WNBAComms) April 10, 2026

El calendario de incorporación será progresivo: Cleveland comenzará a competir en 2028, Detroit en 2029 y Philadelphia en 2030. Este modelo escalonado permitirá estructurar mejor el crecimiento deportivo y comercial de cada franquicia. También dará margen para construir plantillas competitivas mediante draft, agencia libre y procesos de expansión bien definidos.

Este anuncio se suma a la reciente incorporación de nuevos equipos dentro de la liga, reflejando una etapa de crecimiento sin precedentes. La WNBA busca capitalizar el desarrollo del talento y la creciente popularidad del basquetbol femenil. El movimiento confirma que la liga atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia reciente.