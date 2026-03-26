La NBA suspendió un partido a Luka Doncic

Hiram Marín

Ya había salvado la suspensión por una apelación, sin embargo, este domingo se dio a conocer que el esloveno Luka Doncic, estrella de Los Angeles Lakers, fue suspendido un partido por la NBA debida a la acumulación de 16 faltas técnicas.

Derivado de la suspensión Luka no jugará el partido de este lunes ante los Washington Wizards, después de que el 77 de los Lakers cometiera la infracción este sábado ante los Brooklyn Nets y llegara a 16 faltas técnicas en una jugada en la que Zaire Williams de los Brooklyn Nets recinió el mismo castigo.

The sequence that led to Luka Doncic's 16th technical foul:pic.twitter.com/vkOKgd9JCx — Underdog NBA (@UnderdogNBA) March 28, 2026

En dicha jugada hubo cierta polémica, pues Doncic asegura que se defendió y solo quería alejarse de Zaire Williams, pues el jugador de los Nets le gritaba en la cara, por lo que es probable que los Lakers de nueva cuenta presenten una apelación al respecto.

En caso de que la suspesión se ratificara, el astro esloveno dejará de recibir aproximadamente 264,000 dólares y aunque el juego ante los Wizards quizá no representa un gran riesgo para Lakers, también perderá una seguidilla en cuanto a sus números personales.