Redacción FOX Deportes

La junta de gobernadores de la NBA aprobó la venta de los Portland Trail Blazers a un grupo encabezado por Tom Dundon, marcando el inicio de una nueva etapa para la franquicia. La liga dio luz verde a la operación tras el proceso de revisión correspondiente, con lo que el acuerdo entra en su fase final de cierre.

El equipo pertenecía al patrimonio del fallecido Paul Allen, bajo la administración de Jody Allen desde 2018. La venta responde a la directriz establecida por el propio Allen, quien dejó estipulado que sus activos deportivos eventualmente serían vendidos con fines filantrópicos.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/Nbi4CT7PLn — NBA Communications (@NBAPR) March 30, 2026

El grupo comprador incluye inversionistas como Sheel Tyle, Marc Zahr y el Cherng Family Trust, fortaleciendo el respaldo financiero de la operación. La transacción ha sido valuada en aproximadamente 4 mil millones de dólares, en lo que representa la primera venta de la franquicia desde su adquisición en 1988.

Con la aprobación ya concedida por la NBA, el siguiente paso será el cierre formal del acuerdo, tras el cual Dundon asumirá como gobernador del equipo. Mientras tanto, la organización continuará con su operación normal, a la espera de concretar el cambio definitivo en la propiedad.