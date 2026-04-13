La mexicana Gabriela Jáquez jugará con Chicago Sky en la WNBA

Redacción FOX Deportes

La historia de Gabriela Jáquez dio un salto histórico al ser seleccionada con el quinto pick global del Draft de la WNBA por Chicago Sky. La egresada de la Universidad de Californa en Los Angeles (UCLA por siglas en inglés) se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche, consolidando su ascenso tras una temporada colegial de alto impacto.

Su elección la coloca como una de las principales caras jóvenes de la liga y refuerza la presencia latina en el basquetbol profesional femenil.

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with the 5th pick of the 2026 WNBA Draft, we select Gabriela Jaquez from UCLA 🩵 pic.twitter.com/kS8AMPdMrN — Chicago Sky (@chicagosky) April 13, 2026

El pick 1 fue Azzi Fudd, formada en UConn, con Dallas Wings; el pick 2 fue Olivia Miles, de Notre Dame, con Minnesota Lynx; el pick 3 fue Awa Fam, quien jugó en España a nivel formativo, con Seattle Storm; y el pick 4 fue Lauren Betts, también de UCLA, con Washington Mystics. Jáquez apareció inmediatamente después en el Top 5, confirmando el peso que tuvo UCLA en esta generación.

En su etapa universitaria con UCLA, Jáquez dejó números sólidos y consistentes, con promedios cercanos a 13.5 puntos, 5.5 rebotes y 2.1 asistencias por partido. Su impacto fue más allá de las estadísticas, al convertirse en una jugadora versátil, intensa en defensa y capaz de aportar en múltiples roles dentro del sistema. Ese perfil completo fue clave para elevar su valor rumbo al profesionalismo.

With the No. 5 pick of the WNBA Draft, the @chicagosky select Gabriela Jaquez!



2026 #WNBADraft presented by State Street Investment Management SPY pic.twitter.com/DMK3qe9PaI — WNBA (@WNBA) April 13, 2026

El punto más alto de su trayectoria llegó en 2026, cuando fue pieza fundamental para que UCLA conquistara el campeonato nacional. En la final firmó una actuación dominante con 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, reflejo de su capacidad para aparecer en los momentos grandes. Ese título consolidó su legado universitario y empujó definitivamente su posición como selección de primera ronda.

Más allá de la duela, su llegada a Chicago tiene un significado especial. Jáquez posee raíces mexicanas y ha representado a México, lo que la convierte en una figura de identidad para la comunidad latina. En una ciudad como Chicago, con una fuerte presencia mexicana, su impacto puede trascender lo deportivo y convertirse en un vínculo cultural dentro de la WNBA.