La expansión de la NBA será sometida a votación entre los dueños

EFE

La NBA decidió someter a votación de la junta de propietarios la idea de ampliar el número de franquicias de la liga y entregar unos equipos a Las Vegas y a Seattle, según informa este lunes varios reportes en noticiarios deportivos.

La NBA lleva años estudiando la posibilidad de ampliar el número de franquicias de las actuales 30 a 32 y la próxima semana se dará el primer paso con esta votación.

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Según los reportes, el estreno potencial de los equipos de Las Vegas y Seattle, que volvería a tener una franquicia tras la salida de los SuperSonics en el curso 2007-2008.

Para Las Vegas sería un debut en la NBA, después de que la Ciudad del Juego recibiera recientemente a su franquicia de NFL, los Raiders, y está ultimando los trámites para tener su equipo de MLB, los Athltics, que tenían su histórica sede en Oakland.

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Las Vegas también tiene su propio equipo de hockey hielo, los Golden Knights, y de la WNBA, unas Aces que han conquistado tres títulos en los últimos cuatro años.

La última vez que la NBA amplió el número de sus franqucias fue en 2004, cuando se agregó un equipo en Charlotte, en ese entonces llamados Bobcats y que años después volvieron a ser los Hornets.