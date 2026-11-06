La altura de la Ciudad de México favorece a los Nuggets: Nikola Jokic

EFE

El serbio Nikola Jokic, jugador de los Denver Nuggets, afirmó este viernes que su equipo contará con la ventaja de estar más adaptado a la altura que su rival, los Indiana Pacers, en el partido de temporada de la NBA que sostendrán este sábado en la Ciudad de México.

"Claro que nos sentimos mejor jugando en casa. En Denver tenemos esa clara ventaja. Cuando los equipos nos visitan ahí necesitan un momento más para adaptarse, nosotros sólo necesitamos un pequeño descanso y eso puede ser una ventaja aquí", afirmó el tres veces MVP de la NBA.

Inside the @nuggets' team photo shoot in Mexico ?



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Jokic se refirió a la altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar en la que se encuentra la capital mexicana, en la que se jugará este sábado el partido en la Arena Ciudad de México, que aunque es mayor que a la que juegan como local en Denver, 1.600 metros, les permite estar más acostumbrados.

Creo que todos los saben, estos juegos internacionales son geniales, es una gran oportunidad para que más gente pueda ver el juego que es un espectáculo muy emocionante, incluso para nosotros que podemos sentir el apoyo de diferentes aficionados de todo el mundo", afirmó el Jugador Más Valioso de los playoffs 2023, en los que guió al título a su equipo.

Sobre la manera en la que Denver deberá enfrentar a los Indiana Pacers, en el juego número 35 de temporada regular de la NBA en México, Jokic subrayó la importancia del equilibrio.

The Nuggets have arrived for Saturday's showdown against the Pacers in Mexico City ?



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"No podemos permitir que el juego se nos escape de las manos; hay que asegurarse de mantener el equilibrio. Eso nos obliga a asumir un rol de liderazgo, sin descontar la labor de los novatos; Cam Johnson y Christian Braun tuvieron un muy buen partido la última vez; ellos suelen darnos impulso y poner en marcha nuestra ofensiva, así que no todo va a depender siempre de mí", concluyó.

Por los Pacers, el camerunés Pascal Siakam tomará la batuta ante la ausencia de Tyrese Haliburton, lesionado, para sacar adelante el duelo.

"Va a ser grandioso, aunque es complicado cuando te toca enfrentarte a situaciones así al inicio de la temporada, pero, por otro lado, nos da margen para recuperar a los jugadores y que se pongan en forma. Los Nuggets y Jokic son un buen equipo, han estado al más alto nivel anteriormente y se ven magníficos para el partido de mañana", apuntó Siakam.

Sobre la oportunidad de jugar en México, Pascal dijo que es similar a un partido de 'playoffs'.

"Es hermoso ver lo global que se ha vuelto la NBA. La gente aquí en México ha sido genial, la afición es muy ruidosa y puede distraer, es como un partido de 'playoffs'", puntualizó.