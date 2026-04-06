Joel Embiid fue operado por apendicitis

Redacción FOX Deportes

Joel Embiid encendió las alarmas en los Philadelphia 76ers tras ser sometido a una operación de apendicitis el 9 de abril, luego de presentar molestias abdominales.

La intervención se realizó de urgencia y lo dejó fuera de inmediato en la recta final de la temporada regular. Su ausencia llega en un momento especialmente delicado para el equipo.

Hasta ahora no existe un tiempo oficial de recuperación, pero en este tipo de cirugías el retorno suele tomar entre dos y cuatro semanas, dependiendo de la evolución.

Ese margen complica seriamente su disponibilidad para el cierre del calendario y el arranque del play-in, programado apenas días después. El escenario más realista apunta a una ausencia prolongada.

Los 76ers volvieron a ganar y todavía sueñan con los playoffs

En lo deportivo, la baja de Embiid es un golpe directo, ya que es el eje ofensivo y defensivo del equipo. Su producción constante en puntos, rebotes y presencia en la pintura lo convierte en un jugador insustituible dentro del sistema. Además, su historial reciente de lesiones ya había limitado su continuidad durante la campaña.

Para Philadelphia, la situación impacta de lleno en sus aspiraciones en la Conferencia Este. Sin su principal figura, el equipo pierde ventaja competitiva en la lucha por evitar el play-in y asegurar un mejor puesto rumbo a playoffs. La presión ahora recae en el resto del roster, que deberá responder sin su líder en el momento más crítico del año.