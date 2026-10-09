Jersey de Michael Jordan rompió récord en subasta

Hiram Marín

Tiene ya varios años que se retiró, pero Michael Jordan sigue imponiendo récords dentro y fuera de las duelas. En esta ocasión se trató de un jersey utilizado por el mejor basquetbolista de todos los tiempos en las finales de la NBA de 1998.

La prenda, que fue subastada por la casa Hunt Auctions, se vendió de manera privada y a un inversor inmobiliario de Miami llamado Ron Firman, por 14 millones de dólares, lo cual la convierte en el artículo de memorabilia de basquetbol más cara de la historia.

Record Air. Important 1998 @NBA Finals Game Two @chicagobulls Michael Jordan game worn road jersey sold via private treaty sale for $14,000,000. The price is a world record for any basketball memorabilia item and the second highest price ever paid for a sports jersey of any… pic.twitter.com/2ax0XBvjxm — Hunt Auctions (@HuntAuctions) October 12, 2026

El objeto del deseo fue utilizado por MJ23 en el juego 2 de las Finales de la NBA ante Utah Jazz, en el que los Bulls empataron la serie para posteriormente imponerse en seis partidos.

Los 14 mdd pagados por el jersey de Jordan se sitúan también como la segunda cifra más alta en pagarse por una prenda usada en un partido por un deportista de elite.

En primer lugar continuan los 24.12 millones pagados en 2024 por una franela de los Yankees usada por Babe Ruth en la Serie Mundial de 1932.