James Harden 'rompe' el mercado: se va de Clippers a Cavaliers

Hiram Marín

James Harden fue traspasado de Los Angeles Clippers a los Cleveland Cavaliers en un movimiento importante antes de la fecha límite de la NBA.

El veterano escolta de 36 años, uno de los máximos anotadores de esta temporada, cambiará de conferencia rumbo a Cleveland en busca de una oportunidad de competir por un título.

BREAKING: The Los Angeles Clippers are trading James Harden to the Cleveland Cavaliers for Darius Garland and a second-round pick, per @ShamsCharania pic.twitter.com/5DAtLobVcb — Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2026

Harden ha sido una pieza clave para los Clippers esta temporada, con promedios ofensivos de primer nivel que han ayudado al equipo a volver a pelear por un lugar en el play-in. Este traspaso marca la sexta franquicia diferente en la carrera de Harden en la NBA.

A cambio, los Clippers reciben al base Darius Garland y una selección de segunda ronda del draft de 2026. Garland, de 26 años y dos veces All-Star con los Cavaliers, ha lidiado con lesiones que lo han mantenido fuera de acción buena parte de la temporada.

Aun así, su juventud y habilidad como armador le dan a Los Angeles una pieza valiosa para el futuro próximo. La selección de segunda ronda añade flexibilidad a la reconstrucción parcial del equipo angelino.

La salida de Harden llega después de que solicitara ser traspasado de los Clippers, en medio de discusiones avanzadas entre ambas franquicias.

El jugador se ausentó de los últimos partidos por motivos personales mientras se trabajaba en su salida de la organización. Cleveland, con marca positiva en la Conferencia Este, ha buscado reforzar su rotación para aspirar a una mayor profundidad en los playoffs. Los detalles finales del traspaso incluían la negociación sobre activos de draft antes de cerrarse el acuerdo.