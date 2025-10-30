EFE
Ja Morant fue suspendido por su propio equipo
Los Grizzlies informaron que su jugador tuvo 'conducta perjudicial'
Los Memphis Grizzlies informaron este sábado de que suspendieron por un partido a Ja Morant por "conducta perjudicial" para el equipo.
La decisión se tomó después de la derrota sufrida el viernes contra Los Ángeles Lakers, en la que Morant no pasó de los ocho puntos con un modesto tres de catorce en tiros de campo.
La franquicia no informó de las razones específicas, pero reportes aseguraron que el técnico Tuomas Iisalo le reprochó al acabar el encuentro y que Morant tuvo una actitud inapropiada.
Morant cumplirá su suspensión en un partido contra los Toronto Raptors.
