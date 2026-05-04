J.B. Bickerstaff seguirá al frente de los Pistons

Redacción FOX Deportes

El entrenador de los Detroit Pistons, J.B. Bickerstaff, acordó una extensión de contrato tras la victoria del equipo en la primera ronda de playoffs frente a Orlando Magic.

Los Pistons no revelaron ni el monto ni la duración del nuevo acuerdo al momento de hacer oficial el anuncio este lunes.

Bajo el mando de Bickerstaff, Detroit presume marca de 104-60 en temporada regular y ha alcanzado dos apariciones en playoffs desde que asumió el cargo al inicio de la campaña 2024-2025, tras relevar a Monty Williams.

Luego de caer en la primera ronda el año pasado, esta temporada los Pistons firmaron el mejor récord de la Conferencia Este con 60-22 y el domingo sellaron la serie con un triunfo 116-94 sobre Orlando, su primera victoria en playoffs desde 2008.

Detroit encendió el motor y eliminó a Orlando

Bickerstaff tomó las riendas de la franquicia en el otoño de 2024, cuando Detroit venía de registrar el peor récord de la NBA en campañas consecutivas, incluido un 14-68 en la temporada 2023-24.

Ahora, Detroit iniciará la segunda ronda de playoffs este martes por la noche en casa ante los Cleveland Cavaliers, equipo al que el propio Bickerstaff dirigió desde el cierre de la campaña 2019-2020 hasta la temporada 2023-2024.