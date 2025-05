Gregg Popovich deja el banquillo de los Spurs

Gregg Popovich, el legendario entrenador de los San Antonio Spurs, ganador de cinco campeonatos de la NBA, anunció este viernes que deja el banquillo de la franquicia texana después de 29 temporadas.

Popovich estaba apartado del banquillo desde que sufrió un derrame cerebral el pasado 2 de noviembre.

En posesión del récord de victorias en temporada regular de la NBA como entrenador -con 1.422-, Popovich, de 76 años, seguirá en la dirección de los Spurs, ahora como presidente de operaciones deportivas.

"Aunque mi amor y pasión por el baloncesto siguen intactos, he decidido que es momento de dejar el cargo de entrenador", aseguró 'Pop' en un comunicado.

Considerado como uno de los mejores entrenadores de la historia del baloncesto, Popovich es sinónimo de éxito, constancia y fidelidad a los Spurs, a los que ha dirigido de manera ininterrumpida desde la temporada 1996-1997.

Popovich cambió por completo el ADN de la franquicia y llevó a los Spurs a ganar cinco anillos (1999, 2003, 2005, 2007 y 2014).

La extraordinaria trayectoria en la NBA de Popovich está sobre todo ligada a un mito del baloncesto como Tim Duncan y también a otros jugadores excepcionales como David Robinson, Kawhi Leonard, Tony Parker o el argentino Manu Ginóbili.

Thank you, Coach Pop, for your brilliance on and off the court. We look forward to our next chapter together. pic.twitter.com/4x6AFpSmQM