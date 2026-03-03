Hiram Marín
Gran noticia para los Celtics: regresa Jayson Tatum
La estrella de Boston estuvo 10 meses fuera tras romperse el tendón de Aquiles
El 12 de mayo de 2025, durante el juego 4 de las semifinales de la Conferencia del Este y con solo 3 minutos por jugar, Jayson Tatum intentó ir por un balón y se rompió el tendón de Aquiles de la pierna derecha en una jugada sin contacto, cayó al piso con dolor evidente y tuvo que ser auxiliado para salir.
Días después fue operado y el escenario más optimista indicaba que volvería a mediados de la temporada 2027. Pero la medicina deportiva, la rehabilitación y la voluntad del jugador fueron contra los pronósticos y Jayson Tatum está listo para regresar a jugar este viernes 6 de marzo en el juego de los Boston Celtics ante Dallas Mavericks.
Quienes se han roto el tendón de Aquiles relatan sensaciones similares: Dolor físico intenso, sensación de que alguien los golpeó o agredió, incredulidad, tristeza y mucho desánimo por el futuro, de ahí las lágrimas y hasta cierta sensación de pesimismo en las declaraciones posteriores a la lesión.
Sin embargo, parece que los deportistas de alto rendimiento están hechos de una pasta distinta. Tatum ha hecho un trabajo de recuperación intenso, ha probado su pierna, se ha sometido a alto impacto, con el balón ya se movió, jugó 'scrimmages' de 5 contra 5 y el cuerpo médico, los fisioterapeutas y el staff de entrenadores decidieron que está listo.
El riesgo de un regreso fallido siempre estará presente, sin embargo, los Boston Celtics cuidan a sus activos y la lectura es que si Jayson Tatum volverá a jugar es definitivamente porque está listo y la lesión ya es parte del pasado, pero por lo pronto, estará con restricción de tiempo y solo jugará máximo 25 minutos.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT