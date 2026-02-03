Giannis Antetokounmpo lo dejó claro: se queda en Milwaukee

EFE

El griego Giannis Antetokounmpo anunció este jueves, una vez cerrado el mercado de fichajes de la NBA, su continuidad en los Milwaukee Bucks con una famosa escena de 'El lobo de Wall Street'.

Antetokounmpo tuvo a la liga en suspenso durante semanas después de que pidira a los Bucks que lo trasparan, según han informado múltiples fuentes conocedoras de la situación del griego.

Legends don’t chase. They attract 💯😎 pic.twitter.com/62r1jg93vt — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 5, 2026

Con el mercado de traspasos cerrado y sin que los Bucks lo hayan movido, Antetokounmpo compartió en redes sociales una escena mítica de la película 'El lobo de Wall Street' (2013) dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio.

"¿Saben qué? No me voy. ¡No me iré jamás! ¡El show continúa! Este es mi hogar. ¡Van a necesitar una maldita bola de demolición para sacarme de aquí!", dice DiCaprio en la escena, jaleado por decenas de personas.

"¡Van a tener que mandar a la Guardia Nacional o al maldito SWAT porque yo no me voy a ningún lado! ¡Que se jodan!", añade.

El griego acompañó el vídeo con el mensaje: "Las leyendas no salen a buscar; ellas atraen". El mensaje fue compartido por la franquicia en su cuenta en la red social X.

La situación del griego de Antetokounmpo en Miwaukee, que también tiene en plantilla a sus hermanos Alex y Thanasis, se ha convertido en un culebrón en los últimos tiempos por los amagos de salida del griego, campeón de la NBA en 2021 y 'MVP' de la liga en 2020 y 2021.