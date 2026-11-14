EFE

Giannis Antetokounmpo salió victorioso de su primer pulso con los Milwaukee Bucks, franquicia que abandonó en verano, y guio junto a Bam Adebayo a los Miami Heat a un plácido triunfo por 137-130, el que los visitantes solo aparecieron en el último cuarto, con el marcador ya decidido.



El griego, que fue seleccionado en el 'draft' de 2013 por los Bucks y lideró al equipo al campeonato de 2021, se quedó a una asistencia del triple-doble, con 27 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias, pero fue clave para abrir el campo y que sus compañeros acribillaran desde el perímetro a los de Milwaukee.



Los Heat acabaron el partido con un 50 % de acierto en tiros de campo, incluido un 45 % (22 de 48) en el triple.

GIANNIS FLIRTED WITH A TRIPLE-DOUBLE IN HIS FIRST GAME AGAINST HIS FORMER TEAM!



? 27 PTS

? 14 REB

? 9 AST



MIAMI WINS THEIR 6TH STRAIGHT GAME ? pic.twitter.com/lwXrHuvKGj — NBA (@NBA) November 19, 2026

Adebayo, con 26 puntos, y Davion Mitchell, con 24, fueron los otros referentes de los Heat, en una noche apacible que tuvo más de celebración -en torno al lanzamiento del videojuego 'Grand Theft Auto' (GTA VI)- que de desafío.



Esta noche también fue emotiva para Tyler Herro, Jaime Jáquez Jr., Kasparas Jakucionis y Kel'el Ware, todos ellos traspasados a los Bucks a cambio de 'Anteto', pero ninguno de ellos guardará un grato recuerdo.



Herro sufrió los constantes abucheos de su antigua afición, seguramente por el encontronazo que tuvo en verano con Adebayo, después de que el base supuestamente criticara a su excompañero y este le agrediera.



Herro acabó con 8 puntos y un 0 de 5 en triples. Kyle Kuzma, con 26 puntos, y Brayden Burries, con 20, fueron los más destacados en los Bucks.



Reencuentros aparte, los Heat cumplieron con lo previsto desde el inicio y llegaron a vencer por 30 puntos en el último cuarto, cuando entraron los suplentes y la ventaja se redujo hasta el resultado final.



Los locales nunca fueron por detrás en el marcador. Un Klay Thomson (13 puntos) muy acertado en el triple abrió una brecha que se fue hasta los 11 puntos al final del periodo (34-23) y Adebayo terminó de romper el encuentro en el segundo.



El pívot anotó 9 puntos seguidos para poner el 48-28 poco después del inicio del cuarto, sin que los Bucks encontraran soluciones en ningún extremo de la cancha.



Solo Kuzma, con 14 puntos al descanso, plantaba algo de batalla en unos Bucks que naufragaban en el tiro (15 de 43), lo que permitió que unos Heat mucho más efectivos se escaparan a 26 de distancia y sentenciaran el partido con toda la segunda mitad por delante.

La buena: Giannis Antetokounmpo hizo 'triple-doble', la mala: Miami volvió a perder

Un alley-oop espectacular que culminó Antetokounmpo, y otro mate en transición que puso la centena (100-76), fueron lo más destacado hasta el final del encuentro.



La victoria mantiene a los Heat como el segundo equipo más en forma de la liga, con seis triunfos consecutivos. Son, además, cuartos en la Conferencia Este con un balance de 9 partidos ganados y 6 perdidos.



Los Bucks se encuentran en el extremo opuesto. Ya suman 11 derrotas consecutivas y son el peor equipo de la liga con un solo triunfo en 15 partidos disputados.