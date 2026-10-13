¿Están listos?, este martes 20 de octubre arranca la temporada de la NBA

Hiram Marín

Después de cuatro meses de ausencia, el deporte ráfaga se activa de nueva cuenta este martes 20 de octubre y los equipos están listos para el arranque de la temporada 2026 de la NBA, con una jornada de ‘tip off’ que será verdaderamente atractiva.

Un total de tres partidos serán los que abran el telón y será un juego verdaderamente atractivo el que, este martes muy temprano, inaugure las hostilidades del mejor básquetbol del mundo.

The 2026-27 NBA season begins tomorrow!



The first six days of @AmericanExpress NBA Tip-Off will feature 12 national games.



Opening week national schedule ⬇️ pic.twitter.com/Fnu36KSS63 — NBA Communications (@NBAPR) October 19, 2026

En punto de la 1:00 PM del Centro, 2:00 PM ET, 11:00 AM PT, arranca en Detroit el juego entre los Pistons y los Boston Celtics. Ambos equipos presentarán nuevos rostros y si duda alguna extrañarán a los que ya se fueron.

Celtics tendrá la presentación de Paul George, pero en contraste jugarán su primer partido en años sin contar con Jaylen Brown, quien se fue a los 76ers, mientras que los Detroit Pistons seguramente resentirán la ausencia del hoy San Antonio Spur, Tobias Harris, pero tendrán el aporte de Isaiah Joe, proveniente de Oklahoma City Thunder.

Uno de ellos podría ser el MVP de la temporada 2026 de la NBA

Unas horas después, a las 5:00 PM del Centro, 7:00 PM ET, 3:00 PT, LeBron James y Jaylen Brown se presentan con su nuevo equipo, los Philadelphia 76ers ante los campeones New York Knicks, que esperan estrenar su trofeo en la legendaria duela del Madison Square Garden,

Y para cerrar, en el juego nocturno, se tendrá uno de los juegos que más rivalidad han generado en los últimos años: el MVP Shai Gilgeous-Alexander, visita junto con Oklahoma City Thunder a los San Antonio Spurs, cuya bandera es el defensivo del año: Victor Wembanyama.

Con tres partidos comienza un andar de 82 encuentros por equipo y 1230 en total, sin contar playoffs.