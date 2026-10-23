Hiram Marín
El drama apareció en la NBA con la espeluznante lesión de Jalen Williams
El jugador de Oklahoma City Thunder sufrió una fractura durante el partido ante Clippers
La estrella de Oklahoma City Thunder, Jalen Williams, sufrió una impactante fractura en la pierna izquierda durante el cierre del encuentro en el Paycom Center frente a Los Angeles Clippers.
El incidente ocurrió tras una aparatosa caída al intentar disputar un balón, lo que provocó que su extremidad se doblara en un ángulo completamente antinatural al impactar contra la duela. La gravedad del impacto requirió asistencia médica de emergencia inmediata sobre la cancha antes de que el jugador fuera trasladado al hospital.
El dramatismo envolvió por completo el recinto cuando sus compañeros de equipo y rivales quedaron visiblemente conmocionados ante la severidad de la jugada.
A pesar de los intensos gritos de dolor y la extrema tensión vivida en el inmueble, Williams tuvo el temple de levantar ambos pulgares hacia la afición mientras abandonaba el terreno de juego en camilla.
Las muestras de apoyo por parte de figuras como Shai Gilgeous-Alexander no se hicieron esperar ante el duro golpe anímico que representa perder a su segunda figura ofensiva.
Se estima que estará fuera de las duelas un mínimo de tres meses, aunque dependiendo del éxito de la rehabilitación, su ausencia podría extenderse más tiempo o incluso marginarlo por lo que resta de la campaña.
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