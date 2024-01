Draymond Green pensó en retirarse al ser suspendido

Draymond Green estuvo a punto de convertir su suspensión indefinida por parte de la NBA en un retiro permanente del deporte.

El delantero estrella de los Golden State Warriors compartió que estaba pensando en retirarse de la NBA durante su reciente suspensión antes de que el comisionado Adam Silver lo disuadiera.

"Le dije: 'Adam, esto es demasiado para mí... Esto es demasiado. Todo se está volviendo demasiado para mí, y me voy a retirar'", dijo Green al recordar su conversación con Silver en el episodio más reciente de "The Draymond Green Show". "Y Adam dijo: 'Estás tomando una decisión muy precipitada y no te dejaré hacerlo'. Yo dije: "No, Adam. No estoy muy seguro de que sea una decisión precipitada. Es simplemente demasiado".

"Tuvimos una larga y excelente conversación, muy útil para mí. Estoy muy agradecido de jugar en una liga con un comisionado como Adam, que se preocupa más por ayudarte que por hacerte daño; ayudarte más que castigarte. Se preocupa más por los jugadores".

Draymond Green fue reincorporado a los Warriors

Green recibió una suspensión indefinida de la NBA el 13 de diciembre, un día después de golpear en la cara al centro de los Suns, Jusuf Nurkic. Recibió una falta flagrante 2 por la jugada, que fue su tercera expulsión de un juego esta temporada. El incidente ocurrió dos semanas después de que regresara de una suspensión de cinco juegos por estrangular al también centro de los Timberwolves, Rudy Gobert.

La NBA restituyó a Green de la suspensión el sábado, pero se perdió su decimotercer partido consecutivo el domingo mientras se prepara para regresar a la acción. Como parte de los términos de la reincorporación de Green, se le "requirió que cumpliera con ciertas condiciones de la liga y del equipo" para poder volver a jugar. Luego de una reunión inicial con la liga, que incluyó a su agente y funcionarios de los Warriors, Green comenzó a recibir asesoramiento.