Detroit Pistons se niegan a quedar eliminados

EFE

Los Detroit Pistons, al borde de la eliminación, se impusieron este miércoles a los Orlando Magic por 116-109, recortaron a 3-2 su desventaja en la serie y forzaron un sexto partido en Florida.



Cade Cunningham y Paolo Banchero protagonizaron un duelo épico, con 45 puntos cada uno. East Round 1 has been 🍿🍿🍿🍿



Magic lead Pistons, 3-2

Celtics lead Sixers, 3-2

Knicks lead Hawks, 3-2

Cavs lead Raptors, 3-2 https://t.co/LBIGl45EaR — NBA (@NBA) April 30, 2026

Los Pistons, primeros del Este, se han topado en primera ronda con un rival que entró como último clasificado al 'playoff', pero que parece tenerles tomada la medida, con un estilo de juego duro y defensivo muy parecido al suyo.



Cunningham y compañía salieron con todo, dispuestos a superar la dureza física de los Magic y decididos a evitar la humillación de caer eliminados en casa a las primeras de cambio, resistiéndose a morir.



Dominaron el partido de la primera a la última posesión, pero no fue un duelo nada plácido. Cada vez que los Pistons se escapaban, los Magic encontraban respuesta y apretaban el marcador.



Los Pistons se pusieron con un +17 en el segundo cuarto, pero el resultado al descanso era solo de 66-60.



Al arrancar el segundo tiempo los Magic se pusieron a una posesión (71-69) y tuvieron varias oportunidades para empatar o incluso ponerse arriba, pero finalmente Tobias Harris y Duncan Robinson con un triple dieron un respiro a Detroit.

Grandiosa noche de los Pistons en la Ciudad de México

En el último cuarto, los Pistons habían vuelto a amasar un margen de +15, pero Banchero, con cuatro triples en pocos minutos, puso a Orlando a tres (112-109) a 1:09 del final.



De nuevo, los Magic no pudieron coronar la cima de la remontada y Cunningham volvió a extender la ventaja de unos Pistons que no se dejarían asustar más.



"Competimos mejor nivel cuando tenemos la espalda contra la pared. Sabemos que ahora nos espera una batalla cuesta arriba. Nos hemos metido en un buen lío, pero hoy hemos hecho lo que teníamos que hacer. Estamos listos para volver a Orlando. Hay que ganar allí", dijo Cunningham al finalizar el partido.



Además de sus 45 puntos, Harris anotó 23 y Robinson y Jalen Duren 12 cada uno, mientras que Ausar Thompson brilló en trabajo sucio con 15 rebotes y cinco robos.



Para los Magic, Anthony Black sumó sus 19 puntos a los 45 de Banchero, mientras que Desmond Bane contribuyó con 18.



La serie regresa ahora a Orlando para la disputa del sexto partido este próximo viernes. Los Magic buscarán culminar el golpe de los 'playoff', mientras que los Pistons intentarán una hazaña que solo se ha logrado 13 veces en 298 ocasiones: remontar un 3-1 en contra.