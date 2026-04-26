Cooper Flagg es el Novato del Año en la NBA

Hiram Marín

Cooper Flagg fue nombrado Novato del Año 2026 de la NBA, tras una temporada en la que se consolidó como la principal figura de los Dallas Mavericks. El egresado de Duke se llevó el reconocimiento luego de una cerrada votación frente a Kon Knueppel, con quien protagonizó una de las disputas más destacadas por el galardón.

Flagg cerró su campaña de debut con promedios de 21.0 puntos, 6.7 rebotes y 4.5 asistencias por partido, liderando a los novatos en anotación. Su impacto ofensivo fue inmediato, con actuaciones constantes a lo largo del calendario. Su capacidad para generar puntos y hacer jugar a sus compañeros lo convirtió en el eje del equipo.

The 2025-26 @Kia NBA Rookie of the Year is... Cooper Flagg! pic.twitter.com/pqxPt0lfDN — NBA (@NBA) April 27, 2026

Su mejor partido de la temporada llegó ante el Orlando Magic, cuando explotó con 51 puntos en una actuación individual histórica, a pesar de la derrota de Dallas.

Con esa marca, se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 50 puntos en un juego de la NBA, confirmando su techo como anotador élite. Aquella noche cargó con toda la ofensiva del equipo.

La carrera por el premio tomó forma en la trilogía ante Kon Knueppel de los Charlotte Hornets y VJ Edgecombe de los Philadelphia 76ers, donde Flagg impuso condiciones en los duelos directos.

Aunque los Mavericks no clasificaron a playoffs, su rendimiento individual fue uno de los puntos más positivos. La franquicia encontró en él a su nuevo referente de cara al futuro inmediato.