Calidad al máximo en los equipos All-NBA 2025-2026

Redacción FOX Deportes

Los equipos All-NBA de la temporada 2025-26 fueron anunciados este domingo, con una mezcla de estrellas consolidadas y nuevas figuras que marcaron el rumbo de la campaña.

El Primer Equipo quedó integrado por Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Cade Cunningham, Victor Wembanyama y Nikola Jokic, cinco de los nombres más dominantes del calendario regular.

El Segundo Equipo estuvo conformado por Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jaylen Brown, Kevin Durant y Kawhi Leonard. Brunson logró su tercera designación consecutiva, mientras que Durant añadió la número 12 de su carrera, una muestra de la vigencia de dos de los jugadores más influyentes de la liga.

En el Tercer Equipo aparecieron Tyrese Maxey, Jamal Murray, Jalen Johnson, Chet Holmgren y Jalen Duren. Para Maxey fue la primera selección All-NBA de su trayectoria, un reconocimiento al salto que dio como líder ofensivo de Philadelphia durante la temporada.

La gran noticia de la jornada fue la ausencia de LeBron James. El veterano de los Lakers quedó fuera de los equipos All-NBA por primera vez desde 2004-05, poniendo fin a una histórica racha de 21 selecciones consecutivas, la más larga en la historia de la liga.

James posee el récord absoluto con 21 designaciones All-NBA, una marca que ahora permanecerá intacta tras su exclusión de la edición 2026.

La ausencia de LeBron refleja también el cambio generacional que vive la NBA. Mientras figuras como Gilgeous-Alexander, Wembanyama y Cunningham encabezan la nueva era, leyendas como James siguen acercándose al cierre de carreras extraordinarias.

A sus 41 años, el astro de los Lakers continúa siendo competitivo, pero por primera vez en más de dos décadas no figura entre los 15 mejores jugadores reconocidos por la votación oficial de la liga.